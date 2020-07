Comportamento da China no episódio da covid-19 é 'lamentável', diz Mike Pompeo

Os EUA afirmam que a China age ilegalmente ao reivindicar o controle de quase todo o Mar do Sul da China e também de influência indevida na Organização Mundial de Saúde (OMS). - ( Foto: AFP)

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse durante entrevista coletiva nesta terça-feira, 21, que o comportamento da China no episódio da covid-19 foi "lamentável" e afirmou que a pandemia "poderia ter sido evitada". As declarações foram dadas durante visita dele ao Reino Unido, ao lado do secretário das Relações Exteriores britânico, Dominic Raab.

Pompeo criticou especificamente o Partido Comunista da China, que governa o país, e também mostrou otimismo sobre a relação comercial futura como o Reino Unido, após este deixar a União Europeia.

Além disso, elogiou a "decisão soberana" dos britânicos de banir a companhia chinesa Huawei de presença na tecnologia de rede 5G no Reino Unido. Pequim acusa Londres de ceder à pressão de Washington no episódio.

"Todos precisam trabalhar junto para que todo o mundo, inclusive a China, se comporte no sistema internacional de formas que são consistentes com a ordem internacional", argumentou Pompeo.

Ele acusou a China de ameaçar outros países, de cooptar instituições, entre outros comportamentos inadequados.

Os EUA afirmam que a China age ilegalmente ao reivindicar o controle de quase todo o Mar do Sul da China e também de influência indevida na Organização Mundial de Saúde (OMS).