Comissão Estadual sugere retorno às aulas presenciais de forma segura em outubro

E a sugestão é para que as aulas presenciais retornem apenas em outubro. - (Foto: Divulgação/Governo Do Estado)

De forma virtual, a Comissão Estadual Provisória de Volta às Aulas, criada no último dia 6 de agosto, tem se reunido periodicamente, para discutir e definir estratégias e diretrizes para um retorno seguro às aulas presenciais.

Segundo a secretária de Estado de Educação de MS, Cecilia Motta, todas as decisões são baseadas nos boletins epidemiológicos que avaliam a evolução da doença no Estado. E a sugestão é para que as aulas presenciais retornem apenas em outubro.

Porém, a secretária ressalta que o objetivo da Comissão é traçar estratégias para o “como” voltar.

Outro eixo de trabalho da comissão é a avaliação dos níveis que esses alunos se encontram.

Maria Cecília explicou que na semana de 31 de agosto a 5 de setembro será uma semana de descanso para os professores.

A Comissão é composta por 19 membros titulares, e conta com a participação de representantes de diversos setores, além da orientação do Instituto Articule, responsável pelo mesmo trabalho em outros estados, como Rondônia e Goiás, para ajudar a planejar o momento de volta às aulas.