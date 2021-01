Começam hoje os aulões de revisão da Maratona Enem

Começam hoje (14) as revisões de conteúdo para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020. Os aulões serão transmitidos ao vivo pela TV Brasil, das 14h às 18h. O evento também será transmitido ao vivo por streaming pelo canal da Agência Brasil no YouTube.

Desenvolvidos pelo governo do Distrito Federal (GDF) em parceria com o Ministério das Comunicações, os aulões do projeto Maratona Enem devem alcançar milhões de estudantes em todo o território nacional que almejam ingressar no ensino superior público. As aulas foram planejadas por professores especializados no exame e abrangem todas as disciplinas.

O projeto Maratona Enem foi anunciado na terça-feira (12) pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, em uma audiência que reuniu também o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Glen Valente.

"Essa parceria que a gente tem hoje em relação ao governo federal e ao GDF é um símbolo que a gente mostra o foco no cidadão. A EBC é uma ferramenta pela qual podemos fazer essa contribuição", afirmou Glen Valente, diretor-presidente da EBC.

Estão previstos 4 aulões de 4 horas de duração cada. Todos terão material de apoio disponível para download gratuito. Neste material estarão os resumos teóricos que embasam o conteúdo e os formulários de questões a serem resolvidas. As questões serão comentadas e respondidas durante a maratona.

Além dos projetos Maratona Enem e o #PreparaEnemDF [LINK: ], a Secretaria de Educação do Distrito Federal também mantém um canal no YouTube com aulas e conteúdos relacionados ao exame.