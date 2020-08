Comarca de São Gabriel do Oeste adere à campanha Sinal Vermelho

As farmácias que já aderiram à campanha no município são Flora Brasilis, São Pedro, Drogamed - Farmácias Associadas, Drogaria Santa Terezinha e Farmácia São Gabriel - (Foto: TJ MS)

Mais um município sul-mato-grossense aderiu à campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Desta vez, as equipes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de São Gabriel do Oeste percorreram as farmácias da cidade nesta quinta-feira (20) em busca de adesões à campanha.

A coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Igualdade Racial e Juventude, Regiane da Silva Andrade, que também integra o Conselho, lembrou que a campanha vem melhorando a dinâmica das denúncias. "A farmácia que aderir à campanha pode deixar papel e caneta disponíveis no estabelecimento, onde a mulher vai chegar e entender que pode escrever ali seu endereço, telefone, nome e dizer que está em perigo, ou o farmacêutico e atendente entendendo que ela está nessa situação durante o atendimento já preenche um formulário da farmácia e posteriormente faz a ligação para o 190", explicou.

A secretária de Assistência Social de São Gabriel do Oeste, Rosane Moccelin, destacou que, em decorrência da pandemia do coronavírus, que impôs o isolamento social, as vítimas da violência doméstica necessitam de canais mais próximos e silenciosos para pedir socorro, ressaltando a importância da campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica.

As farmácias que já aderiram à campanha no município são Flora Brasilis, São Pedro, Drogamed - Farmácias Associadas, Drogaria Santa Terezinha e Farmácia São Gabriel.

A campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), em parceria com os tribunais de justiça, associações, além de outros órgãos públicos e privados do país.

A campanha foi lançada em todo o país no dia 10 de junho e cresce a cada dia. A juíza Helena Alice Machado Coelho, que responde pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de MS, vem trabalhando para ampliar o número de farmácias e drogarias engajadas nesse esforço concentrado em todo o Brasil para fornecer apoio e ajuda às vítimas de violência. Helena tem recebido apoio dos juízes do interior e as adesões estão aumentando.

Nessa primeira fase, lembra a juíza Helena Alice, a campanha está sendo realizada apenas dentro das farmácias, existindo a possibilidade futuramente de se estender a iniciativa para os entregadores de medicamentos, contudo a juíza reforça que, neste momento, a vítima deve se dirigir até a farmácia e mostrar o X vermelho para obter ajuda.

As farmácias que ainda não aderiram à campanha e desejam fazê-lo podem enviar o termo de adesão assinado para o e-mail coordenadoriadamulher@tjms.jus.br. Para obter mais informações, basta ligar para 3314-1988.