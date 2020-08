Com tour virtual, Semana da Superdotação tem exposição no Marco

Para os alunos, haverá ainda outras atividades, todas on-line, ao longo da semana, com encontros sobre robótica - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) realiza, no período de 10 a 14 de agosto, a “Semana da Superdotação”. O evento alusivo ao Dia Internacional da Superdotação, comemorado no dia 10 de agosto, terá aulas, oficinas, bate-papos e vídeos.

Os alunos que fazem parte da sala de altas habilidades e superdotação da Rede Municipal de Ensino (Reme) produziram quadros e outros trabalhos artísticos que estão em exposição no Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (Marco), no entanto, por conta da necessidade de isolamento social, devido à pandemia da Covid-19, as telas só poderão ser vistas pela internet e na televisão, pelo canal da TV Reme (4.2 na TVE e no YouTube), disponíveis a partir desta terça-feira (11).

Para os alunos, haverá ainda outras atividades, todas on-line, ao longo da semana, com encontros sobre robótica (participação especial da equipe Jedi – robótica ODR) e aula especial de música. Além disso será realizada uma oficina de experimentos científicos com a bióloga Leila Tatiana Garcia e encontro de famílias da superdotação, com a psicóloga Mary Meiry.

A sala de altas habilidades e superdotação, atualmente, fica na Escola Municipal Pe. Heitor Castoldi, e atende a 55 alunos da Reme, em diferentes áreas do conhecimento. Por conta da pandemia, as aulas continuam a ser realizadas, diariamente, entretanto de forma on-line.

Os alunos participam de aulas de robótica, criação, desenho e pintura em tela, além de musicalização (teclado, flauta e canto), halterofilismo cerebral, sendo que, nesta aula, os alunos são estimulados a realizar mais conexões neurais, por meio dos desafios propostos.

Desde 2016, a Reme vem realizando esse trabalho específico, para atender aos alunos, conforme as respectivas áreas de talento.