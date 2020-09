Com práticas voltadas para Educação e Gestão Pública, MS é destaque em 1º Prêmio do Brasil Central - (Foto: Divulgação/SED)

O mês de setembro começou com o reconhecimento de diversas práticas adotadas pelo governo de MS por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (SED). Na última segunda-feira (01.09), o Consórcio Brasil Central (BrC) realizou o “1º Prêmio de Boas Práticas do Brasil Central”, destinado aos servidores das sete Unidades da Federação consorciadas – Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Rondônia, com amplo destaque para o trabalho realizado pela SED. O anúncio foi realizado pela página do Consórcio, no Facebook.

Na Categoria Educação, o primeiro lugar ficou para a prática “Regime de colaboração na escrita”, representado pelo superintendente de Políticas Educacionais da SED, Hélio Daher. Voltada para o trabalho de construção das pontes – entre Estado e municípios – para a elaboração do Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul, a iniciativa resultou no avanço das tratativas e possibilitou o lançamento da versão preliminar do documento, ainda em junho de 2018, que teve como ponto de partida as ações realizadas um ano antes.

Superintendente de Políticas Educacionais da SED, Hélio Daher teve atuação destacada no prêmio pelo trabalho com o Regime de Colaboração

“Esse prêmio na verdade é para toda equipe. Começamos em 2017 e nos tornamos referência na escrita colaborativa do currículo do Ensino Fundamental e Infantil para todo o Brasil, quando mais ninguém falava disso. MS foi o primeiro estado brasileiro a entregar este currículo da mesma forma que fomos os primeiros a estabelecer o regime de colaboração com 100% dos municípios do território”, destacou Hélio.

Na mesma categoria, o segundo lugar também foi ocupado pela equipe da SED com a prática “Cheffescolar”, representada pelo então superintendente de Administração, Orçamento e Finanças, Cícero Rosa Vilela. Hoje, a chefia do setor é de responsabilidade de Anderson Jbara. A prática se trata de um sistema que contribui para a execução e administração de todas as etapas da alimentação escolar, iniciando pela elaboração de cardápios, passando pelo planejamento da lista de compras, chamada pública, contratação de fornecedores até a prestação de contas dos recursos.

Responsável por conectar os principais envolvidos no processo de gestão da merenda escolar, o sistema fornece a possibilidade de acompanhar em tempo real todas as ações realizadas no cardápio da merenda da escola.

Uma das práticas premiadas, o Papel Zero impactou diretamente na agilidade dos processos realizados pela SED.

Também no segundo lugar, mas desta vez na categoria Gestão Pública, ficou outra prática da Secretaria: “RH mais ágil”, representado pelo superintendente de Gestão de Pessoas, Welington Fernando Modesto da Silva. Centralizada nas ações do “Papel Zero”, lançado em maio de 2019, a prática consiste no sistema pensado com o propósito de ser intuitivo, com boa navegabilidade e flexibilidade para ser adaptado para diferentes contextos, levando para o universo digital os processos antes executados apenas de forma física.

Além da praticidade que leva aos processos da Secretaria, o sistema também oferece agilidade e eficiência para as unidades escolares da REE em todo o Estado. Hoje, a ferramenta é de grande ajuda na celebração de Convênios, Acordos, Ajustes, Termos de Adesão e Compromisso, Instrumentos Congêneres, Termos de Colaboração, Termos de Fomento, Acordos de Cooperação, Repasses Financeiros, Suprimento de Fundos e outros repasses de interesse público.

Sobre o Prêmio

Ao todo, o prêmio contou com 58 inscrições em seis categorias. Como parte do processo de avaliação, cada prática teve avaliação qualificada com notas de 0 a 10 com base em quatro critérios, elencados pela organização do BrC. Elaborada para contemplar diversas áreas, a premiação foi estruturada para que recebesse boas práticas dos setores “Saúde Pública”, “Segurança Pública”, “Educação”, “Infraestrutura e Logística”, “Desenvolvimento Econômico e Social” e “Gestão Pública e Inovação”.

“O nosso objetivo é fazer com que essas boas práticas possam ser compartilhadas e reproduzidas para que tragam ganho para a administração pública gerando mais eficiência e otimização de custos e melhores resultados para todos nós que fazemos parte do Brasil Central”, destacou o presidente do Consórcio Brasil Central e governador do Estado do Mato Grosso, Mauro Mendes.

Acesse o link e saiba mais sobre o BrC: http://www.brasilcentral.gov.br/