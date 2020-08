Com pandemia, o tradicional Baile da Advocacia será celebrado com live em MS

Live pode ser acompanhada no computador, celular e qualquer dispositivo - (Foto: Arquivo)

O Dia do Advogado, celebrado nesta terça-feira (11), terá uma atração cultural em Mato Grosso do Sul. A celebração, em meio a pandemia causada pelo novo coronavírus e o isolamento social, acontece à partir das 19h na web com uma live no YouTube e vai reunir bate-papo, música, poesias, discursos e performances culturais.

A programação do ‘OAB/MS in Concert’ será transmitida no canal da seccional de Mato Grosso do Sul ‘ordemadvogadosms’.

A presidente da comissão de cultura da OAB/MS, Delasnieve Daspet, fará a apresentação da live com o tema ‘OAB/MS in Concert’. Segundo Delasnieve, o evento foi pensando como forma de comemorar a data sem sair de casa. “Esse ano estamos retidos em nossas casas, sem poder nos encontrar, aglomerar ou conversar, e isso não impede que façamos de outra forma essa celebração. A Comissão decidiu ser um evento de música erudita para prestigiar os cantores da terra, que, por vezes, não são valorizados no nosso Estado. É uma oportunidade de divulgarmos esse conhecimento e cultura, como de Mozart, Händel e Villa-Lobos. Cada um dos cantores e dançarinos fizeram de sua casa as gravações para este evento”.

O vídeo foi coordenado pela maestrina Edineude Oliveira Dias, sob a regência do professor Antônio Coura. Júlio Balbueno fez a mixagem de vídeo e o arranjo e áudio por Otávio Neto.

Serviço

O evento será transmitido no Canal do Youtube ‘ordemadvogadosms’. Acesse clicando aqui.