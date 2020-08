Com menos intensidade, frio pode voltar neste fim de semana em MS

Segundo o instituto, até o dia 3 de setembro não há expectativa de chuva e as temperaturas começam a se elevar devido ao enfraquecimento massa de ar polar - (Foto: Reprodução)

Para quem pensa que o frio foi embora, ainda é cedo para se despedir, já que segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS), existe a possibilidade uma nova queda de temperatura entre os dias 28 a 30 de agosto, porém não tão forte como da última semana.

No último sábado (22) com houve geada em 12 municípios, e foi o dia mais frio de 2020 em Campo Grande. Geou em Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Bonito, Iguatemi, Itaquiraí, Jardim, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas e Sidrolândia.

A menor temperatura foi registrada em Iguatemi: 1,8°C com sensação de -4. Geou até em Bonito, considerada a capital mundial do ecoturismo e destino de muitos turistas em Mato Grosso do Sul. Lá fez 2,3°C com sensação de -2°C.

Em Amambai, a temperatura foi de 1,9°C e sensação de -4°; Aral Moreira 2,8°C e sensação de -3; Caarapó 3,5°C e sensação de -2; Itaq;uiraí 5°C com sensação de 4; Jardim 2,8°C com sensação de -3; Ponta Porã 4,6°C com sensação de -2°; Porto Murtinho 4,4°C com sensação de -2; Rio Brilhante 2,8°C com sensação de -3; Sete Quedas 4°C com sensação de 0 e Sidrolândia 3,5°C com sensação de -1.

Em Campo Grande, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 5,9°C ao amanhecer. A menor temperatura do ano, com sensação de 4°C. O recorde anterior era de 6,2°C na sexta-feira (21).

Segundo o instituto, até o dia 3 de setembro não há expectativa de chuva e as temperaturas começam a se elevar devido ao enfraquecimento massa de ar polar.