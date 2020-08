Com Dia dos Pais chegando, confira as promoções no catálogo on-line do Shopping Campo Grande

Os participantes devem efetuar a troca pelo aplicativo do Shopping Campo Grande - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Já sabe o que vai fazer no Dia dos Pais? Se não sabe, o Shopping Campo Grande pode te ajudar com um catálogo on-line com centenas de itens, com direito a descontos e até mesmo premiação até domingo (9).

A cada R$ 150 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha a famosa cebola gigante dourada do Outback Steakhouse: a Bloomin' Onion. Os participantes devem efetuar a troca pelo aplicativo do Shopping Campo Grande, disponível para smartphones, e retirar o voucher no balcão de trocas localizado na Praça Central do estabelecimento.

Seja qual for o estilo do seu pai, o catálogo traz opções de presentes para todos os gostos, do tradicional ao mais descolado. Mas vale a pena analisar qual o estilo que melhor se adapte ao modo de vida do presenteado. Entre os itens, há calçados, produtos de perfumaria, camisas, calças, bermudas, relógios, aparelho de barbear, mochilas, pastas executivas e até kit churrasco para aquele pai que não dispensa uma boa carne assada.

Neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, e para evitar aglomerações, o empreendimento conta com auxílio do sistema drive-thru. Assim, o cliente pode comprar de onde estiver e retirar a compra sem precisar sair do carro. Para isso, basta entrar em contato com a loja, escolher o produto, combinar a forma de pagamento, e agendar o melhor dia e horário para retirar a encomenda.

Depois, o cliente deve se dirigir ao ponto de encontro instalado no 1º piso do Shopping, próximo ao Outback e aguardar dentro de seu veículo. O produto será entregue devidamente higienizado e a cobrança de estacionamento não será feita para quem aderir a esse serviço. Outra opção é o sistema de delivery de cada estabelecimento. No link a seguir, você pode conferir as lojas participantes e seus respectivos contatos e números de WhatsApp.

O catálogo completo pode ser acessado no site: www.diadospaiscg.com.br/

Serviço

De segunda a sábado:

Alimentação e âncoras: das 11h às 20h

Demais lojas: das 12h às 20h

Domingo:

Alimentação e âncoras: das 11h às 19h

Demais lojas: das 12h às 18h