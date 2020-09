Com destaque para o Ensino Médio, Ideb aponta melhorias na qualidade da educação de MS

Levantamento divulgado nesta terça-feira, pelo Inep, aponta crescimento da qualidade do Ensino no Estado nos anos iniciais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

Principal indicador de qualidade do ensino no País, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) divulgou dados nesta terça-feira (15.09). De acordo o levantamento a Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS) avançou no quesito qualidade em duas das três etapas da Educação Básica. O relatório está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação (MEC).

Desta vez, o aumento nos índices teve destaque voltado para o crescimento na avaliação do Ensino Médio. Na última publicação (referente a 2017), de setembro de 2018, a nota atribuída ao EM na Rede Estadual de MS foi de 3,6. Na época, o crescimento foi de 0,1 em relação ao observado no levantamento anterior, de 2015. Agora, o índice saltou para 4,1.

Presente na coletiva de anúncio dos dados na manhã desta terça (15), a secretária de Estado de Educação de MS, Cecilia Motta, destacou o avanço. “Nós acertamos na política do EM, fizemos a Educação Integral em Tempo Integral e colocamos o jovem na escola por mais tempo. Com isso, tivemos queda na evasão e na repetência. Subimos em todos os índices”, disse a titular da SED que também preside o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed).

O levantamento também apontou avanço nos índices registrados nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Na última divulgação (2017), a avaliação da Etapa na REE ficou em 5,6 e agora passou para 5,7. Vale destacar que ela também segue em crescimento desde 2015, quando o índice registrado foi de 5,4.

Nos anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º), os dados permaneceram estáveis. Na divulgação de 2018, referente à 2017, a nota foi de 4,6 – índice este mantido no atual levantamento realizado pelo Inep.

“Eu saio daqui muito contente de ver os resultados e de ver que os indicadores apontam nossas falhas, mas também mostram os nossos acertos, como a melhora no Ensino Médio que teve avanço em todos os aspectos. Sabemos que existe a necessidade de um olhar para o Ensino Fundamental II [Anos Finais] e seguiremos em busca dessa melhora”, concluiu Cecilia.

Rendimento

Destaque no crescimento em MS, o índice atribuído ao Ensino Médio da REE/MS ficou à frente da média nacional (de 3,9) e com a 7ª colocação na comparação com as redes estaduais brasileiras, atrás apenas de Goiás, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, São Paulo e Ceará.

Quando observadas as avaliações nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, a REE também obteve resultados significativos, com a 5ª e 7ª colocações, respectivamente.

Ideb

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado em 2007 para monitorar o desempenho da educação no Brasil. Ele reúne, em um só indicador, os resultados de duas dimensões de qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O índice é calculado a partir dos dados sobre aprovação, obtidos no Censo Escolar, e dos resultados do Saeb.

Saiba mais sobre os índices no portal: https://www.gov.br/inep/pt-br

Vinícius Espíndola, SED

Fotos: Consed