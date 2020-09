Com atividades voltando ao normal, pesquisa realiza monitoramento em turismo de Bonito

Bonito é o município de MS que mais recebe turistas - (Foto: Secretaria de Turismo de Bonito/Reprodução)

Aos poucos o turismo de Bonito, a 300 km de Campo Grande está se normalizando. Para acompanhar os turistas que visitaram Bonito foi elaborado uma pesquisa para ser respondida pelos visitantes. Quem tiver interesse em participar pode participar de forma on-line.

As informações coletadas serão organizadas pelo Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul. O levantamento considera a retomada das atividades turísticas no município a partir do mês de julho, e a necessidade de um monitoramento efetivo em virtude do crescimento do fluxo turístico nos feriados.

Para se ter uma ideia, segundo o Observatório, na semana de 1º a 7 de setembro – que antecede o feriado de Independência do Brasil –, Bonito apresentou um aumento de 123% no número de visitações nos atrativos, quando comparado à semana anterior (24 a 31 de agosto).

Na visão do gerente da Regional Oeste do Sebrae/MS, Matheus Oliveira, o número de visitantes mostra o resultado da atuação do trade turístico e da governança do segmento, que realizaram previamente as adequações em saúde e segurança para receber os turistas. Um exemplo deste esforço conjunto é o programa Bonito Seguro, iniciativa do Sistema S para apoiar a retomada segura.

“Vemos esse número como um resultado do apoio do Sebrae e do programa Bonito Seguro, juntamente ao trade e a adesão individualmente de cada cliente. Os empresários fizeram um bom trabalho visando a retomada segura do turismo, e esperamos que isso se mantenha principalmente neste momento”, disse.