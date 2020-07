Com apoio de Vander, UFMS oferece cursinho e cursos de línguas gratuitos para a população

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu 300 vagas para o Cursinho UFMS 2.0 e 450 vagas para o Programa de Extensão em Ensino de Línguas - Progeli 2.0, oferecidos por meio de aulas pela internet devido à pandemia de Covid-19. O prazo para inscrições é até o dia 12 de agosto.



As 750 vagas abertas em ambos os programas deste ano - que integram o projeto UFMS Prepara - contam com o apoio do deputado federal Vander Loubet, que destinou uma emenda parlamentar para custear diversos projetos de extensão da Universidade.



O Cursinho UFMS 2.0 oferecerá as disciplinas de Matemática, Português, Biologia e Química para candidatos com no mínimo 16 anos, interessados em se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares.



Para acessar os cursos e acompanhar as aulas, o candidato precisa ter um computador ou outro equipamento (tablet ou smartphone) com acesso à internet.



As inscrições devem ser feitas por meio de ficha disponível no link https://proece.ufms.br/?s=cursinho. A seleção será feita considerando a ordem de inscrição e o correto preenchimento das informações solicitadas.



Para concorrer às vagas do Progeli, os interessados devem ser maiores de 15 anos. A ficha de inscrição está disponível pelo endereço https://proece.ufms.br/progeli2-0/.



Serão oferecidas as seguintes modalidades:



*Leitura em inglês (para alunos do Ensino Médio)

*Leitura em espanhol (para alunos do Ensino Médio)

*Leitura em inglês (gêneros acadêmicos)

*Leitura em espanhol (gêneros acadêmicos)

*Escrita em inglês (para iniciantes)

*Inglês (para iniciantes)

*Espanhol (para iniciantes)



As aulas serão realizadas pela internet com a utilização da plataforma de ensino Moodle, sendo compostas por vídeo-aulas, resolução de exercícios e sessões para orientação didática.



Os resultados dos processos seletivos serão publicados no site da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte - Proece (https://proece.ufms.br), com data provável para 15 de agosto de 2020.



Os alunos selecionados deverão recolher a taxa única de matrícula no valor de R$ 50,00, único custo envolvido já que os cursos são gratuitos. Haverá isenção da taxa de matrícula para os alunos do Ensino Médio de escolas públicas ou em situação de vulnerabilidade econômica.