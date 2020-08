Com agendamento de renovação, Vale Universidade garante segurança de acadêmicos

Vale Universidade garante segurança de acadêmicos - (Foto: Agência Municipal de Notícias de Campo Grande)

Mais de 800 acadêmicos estão renovando o termo de compromisso com o Programa Vale Universidade, gerido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), em horário agendado. A medida visa garantir a segurança de acadêmicos e servidores do programa, evitando as aglomerações.

“O Programa Vale Universidade, desde o início da pandemia, manteve seu compromisso no repasse financeiro, suspendendo as atividades de estágio quando necessário e observando a necessidade de cada município do estado individualmente. A renovação de termos mostra mais uma vez o compromisso em manter o benefício e continuar auxiliando os acadêmicos beneficiários”, explica a coordenadora do Vale Universidade, Karla Sandim.

A renovação, que teve início na semana passada, atende em média 10 acadêmicos por hora, durante todo o dia. A coordenadora explica ainda que todas as medidas de prevenção estão sendo tomadas para a renovação dos termos de compromisso. Em Campo Grande cerca de 400 acadêmicos deverão comparecer à sede do Vale Universidade para proceder com a renovação.