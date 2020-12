Com 30 novas escolas no programa Escola da Autoria, Ensino em tempo Integral avança em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou, em novembro, mais uma ampliação na oferta do Ensino em Tempo Integral para o próximo ano. Com 64 unidades em 2020, agora a Rede Estadual contará com 94 escolas em 2021. O número de municípios que contam com as unidades de ensino do Programa Escola da Autoria saltou de 26 para 46.

A ampliação no total de escolas vai elevar, ainda, o número de estudantes que poderão ser atendidos em Tempo Integral pela REE/MS. Se em 2020 foram 15,2 mil alunos matriculados nas escolas do Programa, a oferta de vagas salta para mais de 25 mil em 2021.

Para a secretária de Estado de Educação, Cecilia Motta, o nome do programa – implementado em 2017 – não é por acaso. “A palavra ‘autoria’, nos remete a autoria para vida. O professor é autor de políticas públicas, os estudantes são autores da sua aprendizagem. (...) Hoje, o gestor tem que estar em constante evolução: aprender a aprender, acompanhar a evolução educacional, tecnológica e de pesquisa, bem como deixar para o jovem o papel do protagonista”, destacou a secretária.

Desde a implementação, o Programa Escola da Autoria se estabeleceu como uma referência em Mato Grosso do Sul e se tornou cada vez mais presente na Rede Estadual. O resultado desse trabalho de expansão pode ser observado na distribuição das escolas que ofertam o Ensino em Tempo Integral.

Campo Grande, que já contava com 28 escolas em 2020, passa a ter mais uma em 2021 (29 no total) – a novidade é a EE Amando de Oliveira, localizada na vila Piratininga. Mais uma vez, o destaque para a ampliação do Programa fica para o interior do Estado, que passa a ter 65 unidades de ensino espalhadas por 45 municípios.

Clique aqui e acesse a relação completa de unidades escolares que fazem parte do Programa Escola da Autoria.

(https://www.sed.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Escolas-Integrais-2021-1.png)

No atual período de pré-matrícula da Rede Estadual, aberto no dia 30 de novembro, as escolas do Programa já estão presentes como alternativa para o ano de 2021, com ofertas de vagas para os Ensinos Fundamental e Médio em Tempo Integral – mediante disponibilidade de vagas.

Mais informações sobre o período de matrículas, no site www.matriculadigital.ms.gov.br ou pelo telefone 0800-647-0028.

Vinícius Espíndola, SED

Fotos: Divulgação