Clima seco continua a agravar riscos de incêndio em MS

Mato Grosso do Sul registrou situação crítica em relação aos incêndios florestais na região pantaneira - (Foto: Chico Ribeiro/Secretaria de Comunicação de MS)

Mato Grosso do Sul registrou situação crítica em relação aos incêndios florestais na região pantaneira, sendo classificado como quinto Estado do país com o maior número de focos de calor.

De janeiro a julho deste ano, mais de 34.300 focos foram registrados, com 661 ocorrências de incêndios florestais atendidas pelo Corpo de Bombeiros de MS até o momento.

Conforme o Tenente Coronel da Defesa Civil, Fábio Santos Coelho Catarineli, os incêndios podem ser maiores em períodos de seca e baixa umidade, mesmo não estando no período mais crítico do ano. “Utilizamos o nosso satélite referência (NDT 375) para monitorar os focos de calor. Mais de 34.300 focos foram registrados e apesar do número ser bem alto e o clima estar colaborando, não chegamos ao pico”.

Catarineli recomenda que em áreas rurais o produtor deve adotar em sua propriedade, a construção e a manutenção de aceiros. “Juntamente com a redução de materiais inflamáveis e a disponibilidade de água, a responsabilidade não é apenas do produtor rural. A população também deve ter cuidado ao jogar cigarros e materiais inflamáveis nas rodovias”, alerta.

Segundo Informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO) sob a operação de combate a incêndios (Pantanal II) ainda em andamento, somente na região do Pantanal as queimadas já consumiram cerca de 820 mil hectares.