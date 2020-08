Natação no contexto escolar é tema de curso on-line nesta terça-feira

Os cursos do Ciclo são direcionados a acadêmicos e profissionais de Educação Física, atletas e gestores esportivos, com ênfase na excelência esportiva. - (Foto: Arquivo)

Estratégia para o desenvolvimento da natação e paranatação no contexto escolar sul-mato-grossense será o tema do curso on-line desta terça-feira (11.08), que integra o “Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física”. A transmissão ao vivo, promovida pela Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), terá início às 9 horas, no canal oficial da Fundação no YouTube.

Os palestrantes serão os professores Durval Barbosa Filho e Maristela Amaral Gauna, técnicos e especialistas da modalidade aquática no Estado, com mediação de Rodrigo Barbosa de Miranda. Os cursos do Ciclo são direcionados a acadêmicos e profissionais de Educação Física, atletas e gestores esportivos, com ênfase na excelência esportiva.

Atual coordenador técnico das equipes de competição e aprendizagem de natação do Rádio Clube, Durval Filho abordará a importância do técnico no desenvolvimento da natação nas escolas. “É essencial que os profissionais que atuam como técnicos nas escolas entendam o seu papel na formação de indivíduos e valorizem competições escolares como forma de divulgação e valorização do próprio trabalho. Trabalhar no contexto escolar é uma forma de crescimento profissional, além de oferecer oportunidade a crianças e instituições de ensino”.

Já Maristela Amaral atua como técnica da equipe Submersos Paranatação MS e discutirá propostas de ensino-aprendizagem da paranatação escolar, com olhar voltado à inclusão de atletas com deficiência. “Em Mato Grosso do Sul, nossos atletas virão da escola. Para trabalhar com esta modalidade no paradesporto, são necessárias adaptações das estruturas físicas dos locais de treinos, levando essa reflexão de acessibilidade, que proporcionará uma natação para todos”.

Sobre o Ciclo

O Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física abrange 22 cursos. A programação de videoaulas gratuitas ao vivo teve início no dia 4 de agosto e segue até 16 de outubro.

Além de fisiologia do exercício, a série apresenta diversos conteúdos relacionados ao esporte, como nutrição, psicologia, desenvolvimento motor, avaliação física, métodos de treinamento de base em diversas modalidades (voleibol, basquetebol, futsal, badminton, atletismo, natação, lutas), com foco no contexto escolar. Cada curso terá carga horária de duas horas, com certificação aos participantes.

Confira a lista completa de cursos e os links para inscrição clicando aqui. Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.