Chuva pode voltar a 'dar as caras' neste fim de semana em Mato Grosso do Sul

Tempo nublado em Campo Grande - (Foto: Edemir Rodrigues)

Parece que a chuva finalmente vai voltar a dar as caras em Mato Grosso do Sul. Conforme informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec) vai ter um retorno gradativo das chuvas no Estado neste fim de semana.

No final do dia de sexta-feira (18) uma frente fria atuará no Uruguai e avançará no sábado (19) trazendo condições de chuva entre SC e o PR até o Norte da Argentina e sul da Bolívia.

Para o continente, um cavado na média troposfera reforçará a instabilidade no sábado que poderá chegar nos extremos sul e oeste de SP e o sul e sudoeste de MS com chance para pancadas de chuvas.

No domingo (20), outro fator a se destacar é que com o avanço deste cavado de onda curta e o alinhamento dos ventos em baixos níveis, a instabilidade também se alinhará entre MS e centro-sul de MT, com pouca chuva, porém será uma mudança significativa já que estas áreas vêm sofrendo com os efeitos do tempo mais seco.

Durante a segunda-feira (21), é esperado céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas isoladas e na terça-feira (22) as chuvas se espalham em todas as áreas do Estado de Mato Grosso do Sul. No mapa abaixo é possível observar a coloração em azul em todas as áreas, representando pancadas de chuvas de fraca intensidade com acumulado de até 10 milímetros no período.

Situação climática - Segundo dados de climatologia do Instituto Nacional de Meteorologia, o esperado de chuva para Estado durante o mês de setembro varia entre 55 a 150 milímetros com os maiores acumulados se concentrando nas regiões sudoeste e sul do Estado.

O mapa de anomalia de precipitação prevista pelo INMET para o mês de setembro/2020 mostra que as chuvas poderão se concentrar nas regiões sul e sudoeste e com previsão de acumulado de chuva ligeiramente acima da média (indicado pela coloração azul do mapa), onde o esperado para este mês para as regiões mencionadas poderá chegar a 160 milímetros após o início da primavera.

As demais áreas, espera-se chuva abaixo do esperado do mês e os acumulados para essas regiões poderá chegar a no máximo 45 milímetros no mês de setembro, condição associada a massa de ar seco que ainda vai continuar atuando (coloração em amarelo e alaranjado do mapa). Lembramos que até dia 16 de setembro de 2020 não há expectativa de chuva para Mato Grosso do Sul e espera-se, pelas condições históricas, pancadas de chuvas se iniciarem gradativamente após a primavera.