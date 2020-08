Chuva em MS vai chegar a partir do dia 14 e frio após dia 18

As regiões norte e bolsão não receberão chuva neste período - (Foto: Divulgação/Cemtec)

Para quem estava sentindo falta da chuva, pode respirar aliviado, que segundo a meteorologia a semana prevê chuva antes deste fim de semana. Confome o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC-MS), a espera é que a umidade relativa do ar fique abaixo de 30% à tarde com picos mínimos de abaixo de 20% no período.

A partir do dia 14 as condições climáticas vão começar a mudar com formação de áreas de instabilidades com potencial para chuva sobre as regiões pantaneira, sudoeste, sul e central. O esperado de chuva acumalado varia entre 2,5 a 25 milímetros, com a maior concentração localizado nos municípios da região sul do Estado. As regiões norte e bolsão não receberão chuva neste período.

Até o dia 23 as regiões sudoeste e sul poderão ter os maiores acumulados (coloração em vermelho) indicando elevados acumulados pluviométricos. Nessas regiões, podem ocorrer, como chuvas intensas, ventos fortes e raios. Como os volumes estimados estão altos para o período, decorrente aos sistemas transientes (frentes, cavados e baixas pressões) estimados, atenção a possíveis alagamentos, enxurradas temporárias e transtornos à população que possam eventualmente ocorrer nos municípios.

Mapa indicando as regiões que vai haver mudanças no clima

Entre os dias 18 a 23 é previsto o frio com mínima de 10°C a máxima de 27°C para Mato Grosso do Sul. Sugiro acompanhamento das atualizações futuras e confirmação do evento, pois poderá ocorrer alterações nos dias subsequentes.