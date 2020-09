Chuva chega fraca em Campo Grande nesta segunda, e tendência é continuar neste ritmo na terça-feira

Chuva chega em Campo Grande - (Foto: Geliel Oliveira/A Crítica)

Vários bairros de Campo Grande receberam na parte da tarde de hoje (21) a chuva, que mesmo sendo fraca, colaborou para a melhora do clima.

Mas segundo o Centro de Monitoramento do Tempo (Cemtec), a previsão é que para amanhã (22), o céu seja parcialmente nublado a nublado com expectativa de chuva nos setores norte, bolsão, central e pantaneira e com estimativa da umidade do ar entre 40% a 85% no MS ao longo do dia, mas nada com muita intensidade principalmente em Campo Grande.

Além do clima nublado, o vento pode ser de fraco a moderado em todas as regiões do Estado, com temperaturas que poderão variar entre de 15 °C a 32 °C no MS e em Campo Grande, entre 18° C a 28° C.

Primavera - Com o início da primavera amanhã, há grandes chances do início da convergência de umidade que define a qualidade do período chuvoso em MS. As chuvas passam a ser mais intensas e frequentes e iniciam as pancadas de chuva no final da tarde ou noite, devido ao aumento do calor e da umidade que se intensificam gradativamente no decorrer desta estação.

Na estação é esperado acumulado geral variando entre 400 a 500 milímetros nos próximos 3 meses em MS e isso que as chuvas ficarão ligeiramente abaixo do normal esperado. Espera-se chuvas com certa irregularidade e concentradas.