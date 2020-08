China: na Itália, chanceler chinês destaca cooperação no comércio e contra Covid

Di Maio afirmou que foram discutidas várias frentes das "parcerias estratégicas" - (Foto: Michal Cizek / AFP)

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, realizou nesta terça-feira, 25, visita à Itália, na qual foi recebido pelo seu homólogo, Luigi di Maio. Após o encontro, as autoridades concederam entrevista coletiva, na qual ressaltaram a parceria estratégica bilateral, seja no comércio, seja no combate à pandemia da covid-19.

Di Maio afirmou que foram discutidas várias frentes das "parcerias estratégicas", particularmente em comércio. Segundo ele, foram tratados vários assuntos importantes, inclusive a questão de Hong Kong. Os Estados Unidos e países europeus criticam o fato de que Pequim tem reforçado a segurança em Hong Kong, com o argumento de que isso acaba com o modelo "um país, dois sistemas". Wang defendeu a estratégia chinesa, dizendo que a intenção é apenas garantir a "segurança" e a "prosperidade" na região.

O ministro italiano ainda agradeceu a "solidariedade" da China no auge da pandemia do novo coronavírus na Itália e a cooperação em saúde em geral. A autoridade chinesa, por sua vez, lembrou os laços comerciais e disse que a China está disposta a aprofundá-lo.