Chef e sommelier dão dicas de sobremesa e quentão a base de vinho

O frio já está batendo na porta, e nesse clima nada melhor que um bom vinho. O consumo da bebida teve crescimento de 11% no país, no primeiro semestre deste ano, passando de 2,13 litros per capita para 2,37, segundo dados da Ideal Consulting, que acompanha o mercado de bebidas. Para inovar, além de servir o vinho como acompanhamento, a bebida pode ser utilizada em sobremesas. Outra dica é esquentar o frio com o "quentão" de vinho.

O chef André Nardo, proprietário do Domus Bistrô, e Ivan Alves, sommelier da Galeria dos Vinhos, em Campo Grande, separaram duas receitas para quem quer inovar. Como sobremesa, o vinho está presente no preparo da panacota de peras com calda. Já para o quentão de vinho, a receita traz dicas para uma bebida especial, que pode ser preparada tanto com vinho tinto seco como com vinho branco.

Em Campo Grande, a economia pode ser outro ingrediente para as receitas, já que o Fort Atacadista traz uma promoção de parcelamento da bebida em até 4 vezes, pelo cartão Vuon Card, até o dia 31 de agosto. "Trabalhamos com preços acessíveis, mostrando aos clientes que não é preciso viajar para outros estados ou mesmo países fronteiriços em busca de bons vinhos e preços menores, já que temos tudo isso aqui, ao nosso alcance. A linha MaCool é exclusividade do Fort Atacadista e estão com valores promocionais", diz a coordenadora de marketing regional do Fort, Rafaellen Duarte.

Panacota de peras com calda de vinho do Porto

Ingredientes:

2 peras americanas.

4 colheres (sopa) de açúcar.

2 colheres (sopa) de suco de limão.

1 colher (sopa) de gelatina em pó sem sabor.

4 colheres (sopa) de água.

½ xícara (chá) de creme de leite fresco.

Calda de peras e vinho do Porto

½ xícara (chá) de Vinho do Porto.

½ xícara (chá) de açúcar.

Sementes de 2 a 3 cardamomos.

2 peras americanas sem casca (Anjou ou Bartlett).

1 colher (sopa) de suco de limão.

Folhas de hortelã para enfeitar.

Modo de preparo

Panacota: Descasque as peras e corte em pedaços. Coloque em uma panela com o açúcar e o suco de limão e leve ao fogo até ferver e amaciar as peras. Dissolva a gelatina na água fria e aqueça em banho-maria até derreter bem. Bata com as peras e o creme de leite no liquidificador. Retire e coloque em 4 forminhas individuais molhadas e leve à geladeira por cerca de 4 horas, ou até ficar firme.

Calda: Coloque o vinho do Porto e o açúcar em uma panela e leve ao fogo até engrossar, por cerca de 5 minutos. Descasque as peras e corte em cubinhos. Regue com o suco de limão. Junte as sementes de cardamomo e as peras à calda e leve ao fogo por cerca de 10 minutos ou até que a fruta amacie e a calda engrosse ligeiramente. Espere esfriar. Desenforme a panacota e cubra com a calda de peras e Vinho do Porto. Enfeite com as folhas de hortelã e sirva.

Quentão de vinho



Ingredientes

1/2 xícara (chá) de açúcar (200g);

10 fatias finas de gengibre (rodelas);

08 cravos da índia;

01 garrafa de vinho tinto seco 750 ml;

300 ml conhaque (opcional)

02 ramas inteiras de canela;

400ml de água;

02 maçãs vermelhas em cubos.

Para 04 pessoas

Preparo

Em uma panela com fogo baixo derreta o açúcar até escurecer, mas não deixe queimar. Adicione a água e mexa até dissolver o açúcar. Em seguida, adicione o gengibre os cravos a canela e as maçãs. Tampe a panela e deixe a mistura ferver por 10 minutos. Desligue o fogo, acrescente vinho e o conhaque e mexa até misturar bem. Aqueça novamente em fogo baixo por 5 minutos. Sirva em seguida ainda quente.

Onde encontrar - Na rede Fort Atacadista, que possui sete lojas em Campo Grande, o cliente pode aproveitar as ofertas exclusivas de vinho. Em Campo Grande, as lojas do Fort Atacadista funcionam de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 20h, nos seguintes endereços:

Loja 89 - Parati - Rua da Divisão, 1208

Loja 78 - Tiradentes - R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim São Lourenço.

Loja 170 - Coronel Antonino - R. São Borja, 586 - Vila Rica

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 76 - Getúlio Vargas - Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II

Loja 180 - Guanandi - Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy

Loja 100 - Moreninhas - Av. Gury Marques, 4855.