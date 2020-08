Cerca garante preservação da nascente do Córrego Imbirussu

Cerca para garantir a preservação - (Foto: PMCG/DIVULGAÇÃO)

A Área de Preservação Permanente (APP) localizada nascente do Córrego Imbirussu, no Parque do Laranjaias recebeu cerca para proteção da nascente. Os cercamentos dessas áreas se faz necessário para a preservação e manutenção das condições ambientais, dos recursos naturais além da identificação do local que auxilia na conscientização da população quanto à importância daquela APP.

Tal medida colabora com a recarga de aquíferos e evita o comprometimento do abastecimento público de água em qualidade e em quantidade. Sendo ações contínuas realizadas para a preservação e recuperação ambiental das APP no município pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur).

Essas ações visam a proteção das nascentes prevenindo a ocorrência de degradação ambiental associada ao uso e ocupação inadequados dessas áreas. A preservação e manutenção dessas áreas resultam na proteção dos corpos d’água, combatem a poluição das águas e assoreamento dos córregos. Outro ponto importante é a manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico que previne inundações e enxurradas.

A secretaria pede à população que auxilie na preservação das APP denunciando ações de descarte irregular de entulhos, invasões e até mesmo degradação ambiental no entorno, as denúncias podem ser formalizadas via Disque Denúncia 156 de forma anônima.