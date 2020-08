Cejuscs de Campo Grande atendem pedidos pré-processuais via WhatsApp

Fachada Tribunal de Justiça, localizado no parque dos poderes - (Foto: Divulgação)

Segundo informações do site TJ (Tribunal de Justiça) os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania da comarca de Campo Grande estão mais acessíveis para a população resolver conflitos em meio a pandemia. Sem a necessidade de abertura de ações judiciais presencialmente, apenas com uma mensagem de WhatsApp os interessados podem pedir a abertura pré-processual.

Os pedidos são aqueles em que nenhuma das partes deu entrada com um processo no poder judiciário e estão dispostos a passar pelos métodos de conciliação ou mediação, com profissionais capacitados pelo núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos (Nupemec).

Além de pedidos de divórcio, é possível pedir uma mediação ou conciliação para os seguintes casos: dissolução e reconhecimento de união estável, modificação de guardas e visitas e fixação de alimentos aos filhos.

Mandando um pedido de mediação ou conciliação pré-processual, via WhatsApp, é necessário documentação pessoal e comprovante de residência. A audiência será marcada por um mediador e será realizada por meio de videoconferência. Todas as dúvidas relacionadas ao procedimento podem ser retiradas, também, via WhatsApp.



Basta enviar uma mensagem para alguns destes Cejuscs



Os telefones para ter acesso aos pedidos são:

- Cejusc - TJMS - (67) 98472-8046;

- Cejusc - Cijus- (67) 98478-2207;

- Cejusc - Defensoria Pública -Unidade Horto-(67) 98465-4062;

- Cejusc - Associação Comercial de Campo Grande-(67) 98467-4019



Confira os requisitos necessários para fazer o pedido:



1- nome das partes (requerente e requerido)

2- pedido (assunto pretendido)

3- telefone celular das partes

4- comprovante de residência do requerente

5- identidade da parte requerente

6- certidão de nascimento dos filhos (caso houver)

7- certidão de casamento (caso for divórcio)