Campanha da Cassems com o Sicoob, arrecada mais de 3 toneladas de alimentos e materiais de higiene para população vulnerável

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), em parceria com o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), realizou uma campanha de arrecadação de mantimentos, materiais de higiene e limpeza para ajudar famíl - (Foto: Messias Ferreira/Cassems)

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), em parceria com o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), realizou uma campanha de arrecadação de mantimentos, materiais de higiene e limpeza para ajudar famílias que estão em situação de vulnerabilidade, devido a crise sanitária. Neste período de pandemia de Covid-19, muitos trabalhadores e suas famílias encontram-se em situação crítica, pois perderam os seus empregos ou foram prejudicados em sua renda. Além da necessidade essencial de alimentação, esses indivíduos também precisam manter boas práticas em prevenção e higiene, para evitar a contaminação por coronavírus.

A ação arrecadou mais de 3 toneladas de alimentos e materiais de higiene e limpeza que foram entregues à Associação Amor Pela Vida – Um Gesto de Amor, que é uma organização não governamental, voltada ao bem social. A instituição é formada por membros de várias entidades sociais e clubes de serviços de Campo Grande.