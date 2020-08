Caminhão com 32 toneladas de baterias usadas é aprendido

Carreta com sucatas apreendidas - (Foto: Divulgação/PMA)

Um caminhão, que saiu de Tacuru, a 422 km de Campo Grande, carregado com 32 toneladas de sucatas de baterias usadas, material prejudicial ao meio ambiente, foi aprendido em Querência, no Paraná.

A apreensão foi um trabalho em conjunto entre a Policia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande e a do Paraná.

O transporte era feito sem licença ambiental e o caminhão não tinha os rótulos de riscos obrigatórios pelas normas para o transporte de produtos perigosos.

A carga e o veículo foram apreendidos. O veículo carregado com o material perigoso para o ambiente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Querência do Norte (PR), juntamente com o condutor, 61. Ele responderá por crime ambiental de transporte ilegal de produto perigoso, que prevê pena de um a quatro anos de prisão.