Bombeiros do PR chegam a MS para combater fogo no Pantanal e Cerrado

Vinte e nove militares do Corpo de Bombeiros do Paraná chegaram nesta quarta-feira (16) em Mato Grosso do Sul para reforçar o trabalho de combate aos incêndios florestais que atingem os biomas Pantanal e Cerrado. Eles se apresentaram em Campo Grande e devem seguir ainda hoje para as cidades de Alcinópolis, Corumbá, Costa Rica e Ladário.

A força-tarefa do Estado vizinho chegou em seis viaturas. Segundo o comandante da equipe de trabalho do Paraná, tenente-coronel Ezequias de Paula Natal, outros 10 bombeiros devem chegar amanhã (17) a Mato Grosso do Sul. A segunda equipe virá com equipamentos de combate ao fogo e sete caminhões-tanque com capacidade total de armazenamento de 35 mil litros de água.

“Trouxemos especialistas em combate a incêndios florestais. Viemos com todo empenho para ajudar”, disse o tenente-coronel Natal. Segundo ele, essa é a terceira vez que os militares do Paraná vão ajudar a controlar incêndios florestais fora do Estado de origem. A primeira vez foi em 1998 em Roraima e a segunda em 2019 no Paraná e no Amazonas.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros em Mato Grosso do Sul, coronel Joilson Alves do Amaral, agradeceu o “empenho, vontade e garra” da corporação vizinha. “Ajudar está na nossa essência. O trabalho aqui será o mesmo. Apenas o cenário que irá mudar”, exemplificou. Ele ainda adiantou que o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina está se mobilizando para mandar apoio para Mato Grosso do Sul.

Desafios do Pantanal

Para combater as chamas no Pantanal, os bombeiros do Paraná vão encontrar desafios característicos do bioma, explicou o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira. “A maior seca dos últimos 50 anos baixou o nível das águas e uma grande quantidade de biomassa ficou depositada nas baías. Isso funciona como combustível para o fogo”, contou. “Precisamos de todo apoio de vocês”, ressaltou.

Bruno Chaves, Subcom