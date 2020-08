Bombeiros combatem incêndios no Pantanal do Nabileque

Bombeiros de Corumbá se deslocaram nesta quarta-feira (12) para combater um grande incêndio que avança há três dias pelos campos da Fazenda Brasil Fronteira, na região do Nabileque, Pantanal ao Sul de Corumbá. Os proprietários pediram socorro ao 3º Grupamento do CB, que enviou uma viatura e cinco bombeiros para debelar as chamas.

“Tentamos apagar, mas o fogo se alastra e danificou alguns equipamentos que estavam sendo usados no combate pelos peões”, informou o dono da fazenda, Geraldo Pinheiro. Ele disse que os peões estão manejando o gado, mas como a região enfrenta rigorosa seca e a vegetação muito alta favorecem ao fogo. “Os bombeiros são a nossa última esperança”, completou.

Os bombeiros se deslocaram para a região, de difícil acesso, no final da manhã de ontem, chegando a fazenda após 9h de viagem por estradas boiadeiras. A ação conta com o reforço de uma equipe de cinco brigadistas do PrevFogo. A fazenda fica localizada abaixo do Forte Coimbra, onde o Rio Paraguai sinaliza a fronteira seca entre Brasil e Paraguai.

Fogo no entorno de Corumbá

O Corpo de Bombeiro mantém as ações de combate aos focos de calor no entorno da cidade de Corumbá. Na terça-feira (11), uma equipe realizou o combate direto com abafadores e bombas costais na Baía do Tamengo, próximo à fronteira com a Bolívia. O deslocamento dos bombeiros foi feito por embarcação da Marinha.

Houve também ação para controle de um incêndio no Bairro Alta Floresta, entre Corumbá e Ladário. Na quarta-feira pela manhã, uma equipe de bombeiros deslocou-se ao assentamento Paiolzinho para vistoria da região. O comando das operações monitora a situação na fronteira com a Bolívia: o fogo ameaça atingir os portos do vizinhos país, onde estão atracadas embarcações com combustível.

Texto: Sílvio de Andrade - Subcom

Fotos: Divulgação