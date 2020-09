Libras poderá ser inclusa no conteúdo aos estudantes da Rede Pública

As escolas da Rede Estadual de MS poderão incluir em seus componentes curriculares a Língua Brasileira de Sinais (Libras) - (Foto: Reprodução/Estadão)

As escolas da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul poderão incluir em seus componentes curriculares, na etapa do Ensino Médio, um conteúdo programático de informação e orientação a respeito da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Isso é o que dispõe a nova Lei Estadual 5.563/2020, publicada nesta quarta-feira (9) no Diário Oficial do Estado, por proposição do deputado Jamilson Name (Sem partido). O conteúdo deverá ser oferecido em caráter complementar, abordando o tema Libras de forma transversal ao currículo dos componentes que compõem a área do conhecimento à qual se relaciona, “a partir de abordagens conceituais, históricas e culturais, evidenciando a sua importância no contexto da inclusão social”.

Ainda de acordo com a publicação, o conteúdo programático de informação e orientação a respeito da Libras a ser ministrado nas escolas será elaborado pela Secretaria de Estado de Educação e poderá ser desenvolvido por meio de “palestras, comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual e motora se torne familiar aos estudantes e à comunidade escolar”. Confira a lei na íntegra clicando aqui.