Biotacast mostra conexão da biodiversidade com temas do cotidiano

O programa Biota MS, que há dez anos criou uma rede colaborativa de organização de dados da biodiversidade com foco na gestão pública, tem agora um novo canal de diálogo com a sociedade – é o Biotacast.

A nova ferramenta, mostra através de podcasts, a conexão da biodiversidade com temas do cotidiano, como explica o secretário executivo do Biota MS, Fábio de Oliveira Roque.

Cada novo episódio terá pesquisadores, especialistas, cientistas e convidados com abordagem de temas que relacionem a biodiversidade com economia, saúde, agricultura, educação, comunicação, empreendedorismo e assuntos diversos.

Fábio ressalta que as pesquisas desenvolvidas poderão influenciar em decisões mais assertivas.

O conteúdo está disponível e pode ser acessado nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, Google Podcasts, Breaker, PocketCasts e RadioPublic.