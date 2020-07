Biden promete anunciar candidata a vice-presidente na próxima semana

Em Wilmington, o candidato democrata e ex-vice-presidente Joe Biden fala sobre seu plano para combater a desigualdade racial - (Foto: Jonathan Ernst/Reuters)

Oosto. Prometo que direi quando souber", antecipou Biden após fazer um discurso sobre crescimento econômico e igualdade em Wilmington, no Estado de Delaware, onde vive.

candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira, 28, que anunciará o nome de sua candidata a vice na primeira semana de agosto, pouco antes de receber formalmente a indicação democrata para enfrentar o atual presidente, o republicano Donald Trump, nas eleições de novembro.

"Tomarei uma decisão na primeira semana de agBiden, de 77 anos, garantiu que a pessoa que o acompanhará como vice na chapa será uma mulher. Entre as possíveis escolhidas para a posição estão as senadoras Kamala Harris e Elizabeth Warren e a ex-assessora de Segurança Nacional da Casa Branca Susan Rice. Outros nomes de senadoras que também estão fortes são Tammy Duckworth, de Illinois, e Tammy Baldwin, de Wisconsin.

Além disso, são ainda cotadas as congressistas Val Demings, da Flórida, e Karen Bass, da Califórnia, bem como as governadoras Gretchen Whitmer (Michigan) e Michelle Lujan Grisham (Novo México).

Com as grandes manifestações contra o racismo em junho, depois da morte de George Floyd, um homem negro morto nas mãos da polícia, cresce a pressão para que a escolhida seja uma mulher negra.

Quando questionado se conseguiria se encontrar pessoalmente com a pessoa selecionada em meio à pandemia do coronavírus, Biden respondeu "vamos ver". Ele ainda brincou que teria que enganar os repórteres de plantão na porta de sua casa para ter um encontro discreto com seu (ou sua) vice antes do anúncio. (Com agências internacionais)