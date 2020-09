Biden está à frente de Trump nos Estados mais importantes, apontam pesquisas

Candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden - ( Foto: Estadão )

Pesquisas de intenção de votos apontam o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, à frente do atual ocupante da Casa Branca, Donald Trump, na maior parte dos Estados cruciais para vitória no Colégio Eleitoral. Pelo sistema americano, vence o postulante que obtiver o maior número de delegados, não o que soma mais votos em todo o país.

Como na maior parte das localidades não costuma haver mudanças na preferência partidária, a disputa tende a ficar limitada a um grupo muito restrito de redutos eleitorais. Em 2016, Trump perdeu o voto popular por uma diferença de quase 3 milhões de votos, mas conseguiu sair vitorioso porque triunfou em três Estados que tradicionalmente votavam em democratas: Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Em cada um deles, a margem de vitória foi de cerca de 1%.

Para 2020, no entanto, o quadro parece mais adverso para o republicano, que aparece atrás do oponente em todos os 10 Estados onde o pleito anterior foi mais apertado. Segundo o site Real Clear Politics, que compila levantamentos conduzidos por vários institutos, no Michigan, Biden tem 47% das intenções de voto, frente a 43,8% de Trump.

Em Wisconsin, o ex-vice-presidente soma 49,6% da preferência, enquanto o atual presidente tem 43,2%. Na Pensilvânia, 49% dos eleitores disseram que votarão no democrata e 44,7%, no republicano. Na Flórida, que tem a tradição de realizar pleitos muito disputados, a corrida está mais apertada, mas Biden também lidera, com 48,2%, enquanto Trump tem 47%.