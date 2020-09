Dia da Árvore: ALEMS reforça a proteção ao Meio Ambiente

Presidentes da ALEMS e da Sanesul plantaram muda de Ipê Amarelo nos jardins da Casa de Leis - ( Foto: Assembleia Legislativa )

Sensibilizada com a preservação da fauna e da flora de nosso Estado, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) promove a defesa do Meio Ambiente por meio de diversas ações, exercendo um papel fundamental que terá resultado nas futuras gerações de cidadãos sul-mato-grossenses. Nesta manhã (21), data em que o Dia da Árvore é celebrado, o deputado e presidente da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB), participou de um ato simbólico de plantio de uma muda de Ipê Amarelo, doado pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

Paulo Corrêa reiterou em sua fala a importância de preservar o Meio Ambiente

Paulo Corrêa elogiou a iniciativa do presidente da Sanesul, Walter Carneiro. “Tem feito um grande trabalho na presidência da maior empresa do Estado, temos orgulho da Sanesul. E na área do Meio Ambiente, nós estamos inclusive promovendo no próximo dia 30 uma audiência pública sobre as queimadas nos Pantanal, nesse contexto, em vez de queimada, a Assembleia, junto a Sanesul, está plantando uma árvore no Dia da Arvore. É simbólico, é, mas um gesto que demonstra nossa preocupação com o Meio Ambiente, pois a gente quer que esse Meio Ambiente não seja só para nós, mas sim para as gerações futuras. Quanto mais árvores a gente plantar, menos a gente verá as imagens horríveis de queimadas no Pantanal”, considerou.

Walter Carneiro agradeceu a parceria mantida com a Casa de Leis nas ações de preservação ambiental. “Desenvolvemos um projeto nascido na nossa gerência de Meio Ambiente, pelo qual estamos fazendo a doação de dez mil mudas. São árvores típicas do cerrado", contou.

"Nós estamos desde a semana passada fazendo essa distribuição nos 68 municípios que atuamos, são dez regionais e a gente busca com esse gesto demonstrar para toda a população de Mato Grosso do Sul nossa preocupação em incentivar a questão do replantio de mudas, e outras ações diretas que possam contribuir com o Meio Ambiente. Aqui na Assembleia com o presidente Paulo Corrêa, é um momento muito simbólico e especial, pois a Casa de Leis é parceira da Sanesul a todo momento, em cada ação que beneficie a população, isso cada vez mais valoriza e demonstra para todos os cidadãos sul-mato-grossenses que a as ações em parceria são as que dão resultado”, relatou o presidente da Sanesul.

Em 2019, os parlamentares assinaram o “Protocolo de Intenções por uma Assembleia Legislativa Mais Sustentável”. Desde então, três campanhas estão sendo desenvolvidas pela Casa de Leis: “Energia Limpa”, “Chega de Plástico” e “Papel Zero”. Há também projetos de lei em tramitação, leis e frentes parlamentares que atuam permanentes com as questões que envolvem o Meio Ambiente.