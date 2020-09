BC dos EUA revisa testes de estresse e muda requisitos de capital

Fed revisa testes de estresse - (Foto: Reuters/Kevin Lamarke/Direitos Reservados)

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou nesta sexta-feira, 4, que reduziu os requisitos de capital para Goldman Sachs e Morgan Stanley, depois de identificar erro nos cálculos de perdas projetadas de trading de cinco bancos.

Além das duas instituições financeiras, a autoridade monetária revisou os testes de estresse de Citigroup, Wells Fargo, e do braço do HSBC na América do Norte.

As exigências para esses três últimos, no entanto, não foram alteradas.

De acordo com o Fed, foram implementadas mudanças na apuração para evitar que erros semelhantes a esses ocorram no futuro.