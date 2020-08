Aulas presenciais não vão voltar dia 8 na Rede Estadual de Ensino

“A previsão é terminar esse bimestre remotamente”, alega a secretária Maria Cecília Amêndola - (Foto: Edemir Rodrigues)

Diferente do que estava sendo comentado, as aulas presenciais da Rede Estadual de Ensino (REE) não vão voltar no próximo dia 8. Quem confirmou a informação foi a secretária estadual de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, por meio de uma live na tarde de hoje (24).

“Nós não vamos retomar as aulas dia 8. As orientações para os diretores já foram encaminhadas no dia de hoje. Eu só não vou dizer que dia será o retorno, porque quem decide isso é a equipe de gestão da governadoria. A previsão é terminar esse bimestre remotamente”, alega a secretária.

Na live a equipe da Secretaria divulgou a avaliação processual, com o objetivo de auxiliar os professores, coordenadores pedagógicos e direção escolar da REE.

Quem confirmou a informação foi a secretária estadual de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, por meio de uma live na tarde de hoje (24)

“É uma plataforma gratuita que apresenta os objetivos de aprendizagem essenciais e focais, bem como, os tipos de instrumentos e modelos a serem utilizados pelos professores para realizar a avaliação dos estudantes da REE”, enfatiza.

A partir da próxima segunda-feira (31) até o dia 7 de setembro os alunos e professores terão uma “Semana do Saco Cheio”.