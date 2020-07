Aulas presenciais na rede pública em MS não vão voltar em agosto, afirma presidente da Fetems

As aulas presenciais na Rede Estadual estão paralisadas desde março - (Foto: Edemir Rodrigues)

Sem aulas presenciais na rede pública desde o mês de março, não será em agosto que os alunos vão voltar a se juntar nas salas de aula. Conforme o presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), Jaime Teixeira, o alto número de infectados no Estado contribuiu para esta decisão.



“Com certeza não voltará em agosto, mesmo por que o número de infectados e óbitos aumentou no mês de julho e deve continuar neste patamar. Seguimos o protocolo da Organização Mundial de Saúde (OMS)”, explica ao portal A Crítica.



Teixeira ainda afirma que não há possibilidades de haver reprovação os alunos por conta da situação. “Não há essa possibilidade, pois o ano letivo não tem a obrigação de terminar dentro do ano civil. As escolas vão poder prorrogar o ano letivo, fazendo a recuperação do período perdido”, informa.



A paralisação na Rede Estadual de Ensino (REE) ocorre desde o dia 23 de março. Já as aulas da Rede Municipal de Ensino (Reme) foram suspensas desde o dia 16 do mesmo mês. Atualmente são 352 escolas da REE e 104 Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) e 98 escolas de Ensino Fundamental da Reme.



Rede particular de ensino – Na reunião que aconteceu no último dia 14, foi definido que as escolas particulares de Campo Grande não voltem as aulas presenciais por enquanto. Na reunião que aconteceu no Ministério Público Estadual (MPE/MS) com representantes das escolas particulares de Campo Grande, foi decidido por uma nova reunião no dia 13 de agosto. Caso houvesse uma diminuição nos casos, a data pré-fixada de volta às aulas era no dia 27 de julho, mas como os números de casos subiram, a data pré-estipulada foi no dia 23 de agosto.