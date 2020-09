Aulas presenciais da Rede Estadual de Ensino seguirão suspensas até outubro

Decreto publicado na manhã desta sexta-feira (04.09), no Diário Oficial do Estado (DOE) - ( Foto: Governo do Estado/Arquivo Subcom )

As aulas presenciais para 210 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE) seguirão suspensas até o próximo dia 09 de outubro em Mato Grosso do Sul. Decreto publicado na manhã desta sexta-feira (04.09), no Diário Oficial do Estado (DOE), tornou pública a medida que mantém as 345 unidades de ensino, bem como extensões e centros de educação profissional com a execução das atividades não presenciais (remotas).

Adotadas em toda a REE desde março deste ano, as aulas remotas foram executadas com o apoio de diversas iniciativas da SED, como as parcerias com a Google e com a Microsoft, além da transmissão das aulas pela TV Aberta, por meio do sinal digital – disponíveis também pela internet, através do site da Secretaria.

Para tratar do planejamento para o retorno seguro às atividades presenciais em todo o Estado, foi iniciado – neste mês de agosto – o trabalho da Comissão Estadual Provisória de Volta às Aulas. Reflexo do trabalho com o Regime de Colaboração em MS, a Comissão é composta por mais de vinte membros titulares, e conta com a participação de representantes de diversos setores que, desde então, unem forças para realizar um planejamento detalhado, sempre observando as orientações passadas pelas autoridades de saúde.