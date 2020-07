Aulas na TV Aberta: REE inicia transmissão das atividades em canal da TVE

Desde o dia 25 de maio, as aulas são transmitidas pela multiprogramação da Rede MS Integração de Rádio e TV (Record). - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

A programação da Rede Estadual de Ensino (REE), com aulas e materiais voltados para os estudantes de Mato Grosso do Sul, já está disponível também pelo canal 4.3 da TV Educativa, que pode ser acessada por meio do sinal digital da TV Aberta nos municípios de Campo Grande e Dourados. Desde o dia 25 de maio, as aulas são transmitidas pela multiprogramação da Rede MS Integração de Rádio e TV (Record).

Fruto de uma Iniciativa desenvolvida pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed), com apoio da Fundação Lemann, Fundação Roberto Marinho e Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), as aulas transmitidas pela REE fazem parte do “Vamos Aprender”, projeto que trabalha para mitigar os impactos da pandemia na educação e oferecer aos estudantes das redes públicas de ensino alternativas de aprendizagem não presencial.

As atividades, veiculadas na TV Aberta e também pela internet, no site da Secretaria de Estado de Educação (SED), contam com a parceria de conteúdo produzido com várias instituições de aprendizagem remota, como Futura, Khan Academy, MultiRio e TV Escola.

Neste mês de julho, os estudantes de Mato Grosso do Sul também passarão a contar com aulas gravadas por professores da Rede Estadual, produzidas pela equipe da SED. Para isso, a pasta realizou uma minuciosa seleção de profissionais – cadastrados para o trabalho voluntário – e que iniciaram a gravação das aulas para complementar os materiais já disponibilizados nos canais abertos.

Vale salientar que toda a programação, desde entrevistas, comunicados e atividades em geral, estão adaptadas para os estudantes da Educação Especial e contam com a interpretação de profissionais da SED especializados na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

