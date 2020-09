Aulas do ensino infantil voltam a partir do dia 21 de setembro na rede privada de Campo Grande

Escolas particulares da capital deverão receber alunos ainda neste mês - (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O retorno dos alunos das escolas particulares da Capital deve acontecer a partir do dia 21 de setembro, como decidido na tarde de hoje (3), na Procuradoria Geral do Estado. Apenas crianças do ensino infantil, incluindo o berçário, poderão voltar às instituições de ensino na data. A decisão com as normas de reabertura será publicada até o dia 11 deste mês pela Prefeitura de Campo Grande.

Haverá regras para a segurança de quem frequenta os espaços das escolas. “Já tem um grande plano de biossegurança em conjunto com a prefeitura. As medidas serão publicadas no decreto do prefeito”, explicou Maria da Glória, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particulares do Mato Grosso do Sul. Ela ainda ressalta que o acordo vale apenas para a cidade de Campo Grande e instituições de ensino privadas.

O decreto permitirá que os pais das crianças decidam por aderir ao acordo realizado ou manter seus filhos em casa através de aulas remotas, que serão garantidas. Não houve nenhuma orientação sobre a alteração no valor das mensalidades. Ainda segundo Maria da Glória, uma nova reunião está marcada para o dia 8 de outubro para discutir a situação dos ensinos fundamental e médio.