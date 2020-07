Audiência de Depoimento Especial é realizada mesmo sem link de internet no Fórum

Audiência realizada pelo Google Meet - (Foto: TJ MS)

O Poder Judiciário de MS continua trabalhando, mesmo durante a pandemia de Coronavírus e realizando audiências por meio de videoconferência, como modo de dar andamento aos processos. As audiências on-line são realizadas pelo aplicativo Google Meet. Contudo, uma situação inusitada, na comarca de Três Lagoas, teve que ser rapidamente resolvida, para que um Depoimento Especial fosse realizado, na última quinta-feira (16), pois o link de internet das principais operadoras estava inoperante.

A audiência estava marcada para as 14 horas, com a presença das partes, entre elas um infante, dentro de um processo que tramita na 2ª Vara Criminal. Neste dia, diversas comarcas estavam com problemas de conexão, devido a instabilidades de sinal de internet.

A oitiva foi realizada pelo juiz responsável, Vinícius Pedrosa Santos, pois estava marcada e, para não perder o ato processual, já que as partes estavam devidamente intimadas e estavam disponíveis, foi utilizado um link emprestado e em computador próprio do Poder Judiciário, com acesso ao aplicativo Google Meet.

O assistente de tecnologia da informação, Renato Moura de Paula, lotado na Secretaria do Foro da Comarca de Três Lagoas, foi o responsável por conseguir novo acesso à internet, para que a audiência com Depoimento Especial fosse realizada.

O juiz Vinícius Pedrosa Santos, vem utilizando deste expediente na comarca de Três Lagoas, como forma de manter inalterada a prestação jurisdicional.