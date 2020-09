Associação de Moradores em Campo Grande inicia campanha de arrecadação de brinquedos

Brinquedos arrecados no ano passado - (Foto: Reprodução/Facebook)

Mês que vem comemora-se o Dia das Crianças, e para não deixar a data passar em branco para algumas crianças, a Associação de Moradores da Vila Fernanda (Assomote) em Campo Grande, inicia hoje (21), uma ação social que vai realizar a coleta de arrecadação de brinquedos. É a quarta edição da ação.

A associação conta com o cadastro de 600 crianças, estima arrecadar a quantidade superior ao arrecado na ação de Natal do ano passado, onde foram 2 mil brinquedos entregues as crianças carentes da região do Caiobá e Celina. As doações vão até o dia 8 de outubro.

No final do período de arrecadação, os brinquedos passarão por contagem e triagem para serem entregues no dia 10 durante uma festa de confraternização com as crianças.

De acordo com Carlos Alberto Romero, presidente da Associação dos Moradores, o evento tem como fim o trabalho solidario, sem fim partidario. "A intenção é estimular o espírito de solidariedade dos cidadãos campo-grandense", explicou Carlos.

Devido a pandemia a ação social terá um formato diferente. Nos anos anteriores o espaço aberto contava com brinquedos para a diversão da garotada, mas devido a Covid-19 será garantido para a criançada uma alimentação especial, além de obedecer todas as regras de biosegurança, com distanciamento social.

Doações - As doações podem ser feitas na sede provisória da Assomate ou agendar um horário para que uma equipe retire a doação no local indicado pelo doador. Os brinquedos podem ser novos ou usados em bom estado de conservação.

Para conhecer um pouco mais da ação o doador também pode acessar a página do Facebook

Serviço:

R. Jessé Soares Vieira n 40,Vila Fernanda

Telefone(67)3385.4073 ou pelo Whatsapp (67) 9 9273-0459