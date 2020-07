Assessor de Comércio da Casa Branca diz que acordo com China segue

Assessor de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro - (Foto: Divulgação)

Assessor de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro afirmou nesta quarta-feira, 29, que a fase 1 do acordo comercial com a China "continua em vigor". Segundo ele, o país asiático teria realizado a "maior compra de milho já feita" dos Estados Unidos na semana passada.

A declaração foi dada durante entrevista nesta manhã à emissora CNN. Navarro voltou a criticar Pequim pelo que chamou de "vírus chinês", em referência ao novo coronavírus. "O Partido Comunista da China infectou os americanos com esse vírus mortal", disse.

Hidroxicloroquina

O assessor de comércio ainda fez uma defesa da hidroxicloroquina no tratamento da covid-19. Na opinião dele, o medicamento "não faz mal". Navarro disse que milhares de americanos estariam morrendo porque a mídia e o Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora do país, fizeram a hidroxicloroquina "parecer perigosa", quando ela é usada há décadas para a malária, por exemplo. Ao ser confrontado com a informação de que vários estudos publicados em revistas científicas prestigiosas mostraram não haver benefícios no uso do medicamento contra a doença e também riscos aos pacientes, Navarro disse que para ele não estavam comprovados os riscos com o uso nos estágios iniciais da doença.