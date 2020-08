Aquidauana entra em situação de emergência após vendaval

No total, foram 417 unidades habitacionais danificadas, sendo cinco completamente destruídas, onde as famílias perderam tudo - (Foto: Reprodução)

Após os estragos causados pela chuva em Aquidauana, a 140 km de Campo Grande, o município decretou situação de emergência nesta segunda-feira (17).

No total, foram 417 unidades habitacionais danificadas, sendo cinco completamente destruídas, onde as famílias perderam tudo. A Prefeitura, por meio das secretarias de Assistência Social, Obras e Produção está dando apoio a população. Há famílias sendo assistidas com lonas, cestas básicas, auxílio na mudança. Para algumas famílias está sendo viabilizado o aluguel social, alojamento sendo que outras famílias optaram em ficar na casa de parentes.

A Defesa Civil foi até a cidade para verificar os estragos e ainda realizar a entrega de cobertores e máscaras para que sejam distribuídas às famílias atingidas. Outro ponto importante prejudicado pela chuva foi o Polo Base do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI). O local armazena caixas com medicamentos, equipamentos de proteção individual e até alguns testes para o novo coronavírus para atender aldeias da região.