Apple tem alta no lucro líquido a US$ 11,25 bilhões no 3º trimestre fiscal

A Apple teve lucro líquido de US$ 11,25 bilhões em seu terceiro trimestre fiscal, com lucro por ação diluída de US$ 2,58, uma alta de 18% na comparação com igual período do ano anterior. Analistas ouvidos pelo FactSet previam US$ 2,05. A receita da empresa ficou em US$ 59,7 bilhões, avanço de 11% na mesma comparação. Após o balanço, a ação subia 4,93% no after hours em Nova York, às 17h52 (de Brasília).

As vendas internacionais representaram 60% da receita do trimestre mais recente, apontou a Apple em comunicado. A companhia diz que o resultado foi puxado pelo crescimento de dois dígitos tanto em produtos quanto em serviços "em cada um de nossos segmentos geográficos".

Em seu comunicado, a empresa também afirma que o momento é "desafiador", diante da pandemia, mas destaca uma iniciativa de US$ 100 milhões por igualdade racial e justiça e um novo compromisso para ser neutra na emissão de carbono até 2030.

O conselho da companhia declarou dividendo de US$ 0,82 por ação ordinária. Também aprovou uma divisão de quatro para uma da ação da Apple, "para tornar o papel mais acessível para uma base mais ampla de investidores".