Aplicativo devolve parte do dinheiro gasto na compra de passagens na Capital

Clientes do sistema de transporte coletivo de Campo Grande contam com um novo sistema para a compra de passagens por aplicativo, que possibilita recuperar parte do dinheiro gasto - (Foto: Agência Brasil)

Clientes do sistema de transporte coletivo de Campo Grande contam com um novo sistema para a compra de passagens por aplicativo, que possibilita recuperar parte do dinheiro gasto. Trata-se do RecargaPay, que já pode ser baixado e utilizado em smartphones com os sistemas operacionais android e IOS. O aplicativo funciona integrado ao PegFácil, plataforma para aparelhos celulares do Consórcio Guaicurus.

Com o RecargaPay, o usuário poderá comprar qualquer quantidade de passagens, utilizando tanto o cartão ao portador quanto o cidadão, podendo efetuar o pagamento por débito ou crédito. Aqueles usuários que ainda não baixaram o aplicativo em seus smartphones ganharão R$ 10,00 quando efetuarem o cadastro na plataforma.

Uma vez instalado o aplicativo, ao efetuar compra de créditos de no mínimo R$ 8,00, até o valor de R$ 20,00, o usuário vai receber de volta 5% do valor pago, que será creditado na carteira digital que acompanha a plataforma. Não há limite de valor para a compra de passagens, mas a devolução só será feita uma vez a cada mês em que a aquisição for feita, incidindo apenas sobre o teto de R$ 20,00.

Para se cadastrar no RecargaPay, o usuário deverá ter em mãos uma foto de algum documento pessoal, devendo ainda fazer uma selfie com a câmera do smartphone. A efetivação do cadastro será concluída em até 2 horas.

É possível também baixar o RecargaPay por meio do aplicativo PegFácil, do Consórcio Guaicurus, por meio do qual é possível consultar horários, linhas, pontos de embarque e desembarque, fazer a recarga de créditos e outros serviços.