Ameaçado de extinção, lobo-guará é encontrado atropelado na BR-262

O animal, uma fêmea, que aparentava estado crítico, foi capturado e levado para atendimento veterinário na Fundação de Meio Ambiente de Corumbá. - ( Foto: Polícia Militar Ambiental MS)

Um lobo-guará ferido foi resgatado ontem (22), por Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Buraco das Piranhas, a 5 km da ponte do rio Paraguai, no município de Corumbá, localizado à 427 km da Capital do Estado.

Os policiais foram ao local e verificaram que o animal possuía vários ferimentos provocados por atropelamento, porém, não foi identificado o veículo causador do acidente. O animal, uma fêmea, que aparentava estado crítico, foi capturado e levado para atendimento veterinário na Fundação de Meio Ambiente de Corumbá. Quando estiver com a saúde estabilizada será removido ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande.

O lobo-guará pode chegar a medir 1,30 metro de corpo, além de 40 centímetros de cauda, podendo atingir um metro de altura e mais de 20 kg. É da família dos canídeos e pertence a um gênero composto por uma única espécie. Apesar do porte e da aparência, é um animal inofensivo ao homem, de comportamento dócil, e raramente há briga entre eles.