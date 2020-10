Alunos de escola estadual concorrem a premiação na Fecintec com e-book sobre moradores do entorno de córregos da Capital

Os alunos da Escola Estadual Professor Silvio Oliveira dos Santos produziram um livro disponível nas plataformas virtuais chamado e-book denominado “Segredo em Prosa: Memórias contadas em torno dos córregos Segredo e Prosa e às margens do rio Anhanduí”, que visa contar histórias dos moradores que residem próximos aos córregos Segredo, Prosa e do rio Anhanduí.

O material está disponível a todos, sendo apresentado na Feira de Ciência e Tecnologia de Campo Grande (Fecintec). A Fecintec é organizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus Campo Grande, e está acontecendo esta semana de forma virtual, em atendimento às normas sanitárias e de isolamento social. O tema da edição 2020 é “Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira”.

A proposta foi contar as principais histórias dos moradores convidados para compor o e-book da escola, livro em formato digital que pode ser lido em equipamentos eletrônicos. Para dar início ao projeto, foi necessário realizar o levantamento de dados e investigar os possíveis participantes do livro que tiveram as histórias narradas e memoradas.

“As pessoas necessitam constantemente de histórias que as inspirem, ou seja, elas apenas precisam ser contadas e escutadas. Pensando neste princípio, e também na preservação do Meio Ambiente, nós escrevemos um e-book, livro em formato digital que pode ser lido em equipamentos eletrônicos, com acesso por meio de QR Code, uma espécie de código de barras bidimensional que pode ser facilmente escaneado usando telefones celulares equipados com câmera. Esse código é convertido em texto, um endereço de site, um número de telefone, uma localização georreferenciada, um e-mail, um contato ou um SMS. No nosso caso, direciona para o e-book”, afirma Luis Souza, estudante e um dos idealizadores da 2ª edição do e-book apresentada na feira.

O livro “Segredos em Prosa: Memórias contadas em torno dos córregos Segredo e Prosa e às margens do rio Anhanduí” aborda as ações do Programa Córrego Limpo, desenvolvido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana.

“A relação entre o Programa Córrego Limpo e o material criado no final do projeto, ou seja, o e-book, se mostra extremamente importante para as questões ambientais, bem como históricas também, visto que a gênese da cidade se deu na localidade onde as primeiras memórias foram narradas por moradores da Rua Rosa Cruz, no conjunto Sargento Amaral”, explica Cesar Floriano, professor e orientador do projeto.

Uma das categorias a serem premiadas na feira é a Votação Popular, uma forma de divulgar os trabalhos para a comunidade e aumentar a visibilidade do que foi produzido pelos estudantes. O vídeo deverá ter um número de visualização maior ou igual ao de curtidas, caso contrário será desclassificado para essa premiação. A comissão organizadora da feira utilizará a seguinte fórmula para calcular os vencedores: (número de curtidas x 3) + (número de visualização x2) + (número de comentários x 5) = Valor de competição

Para o comentário ser considerado válido ele deverá conter ao menos uma palavra com sentido na língua portuguesa que signifique elogio, crítica ou sugestão. Somente Emoji não será validado. Comentários repetidos ou com apenas uma palavra de um mesmo usuário também serão desconsiderados.

“Acredito que nosso projeto mereça ganhar esta categoria para homenagear a vida de pessoas importantes na construção da identidade da região do Segredo, Prosa e Anhanduizinho. A votação da população também irá contribuir para a divulgação da 2ª edição do e-book, atingindo moradores fora dos entornos dos córregos e rio, valorizados na produção. Queremos apresentar nossa Cidade Morena para todo o Brasil, pois o acesso ao livro produzido para leitura digital tem um alcance global e consciente, por isso pedimos o apoio dos campo-grandenses”, apela o estudante.

Para conhecer e votar no projeto é necessário abrir o link https://www.youtube.com/watch?v=tnAC51ZUk6Q , visualizar o vídeo, curtir e comentar. A apuração será na quarta-feira, 21/10/2020, pela manhã, de forma manual, pela equipe da Fecintec. Você pode acessar a primeira edição do e-book pelo link: https://drive.google.com/file/d/14fO_clytYh42TJVrniLZ0SvUVE6Uv2wW/view?usp=s

Paulo Yafusso, Subcom (com informações dos alunos na EE Sílvio Oliveira dos Santos)

Fotos: Priscilla Cristiane Bigetti