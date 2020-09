Agepen recebe doação de 1,5 mil máscaras de proteção da Rede Solidária

No IPCG, foram entregues 900 máscaras de proteção - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Para contribuir com as medidas preventivas de combate à proliferação do coronavírus em unidades prisionais, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio do Programa Rede Solidária, realizou a doação de 1,5 mil máscaras de proteção à Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

As entregas foram realizadas no Instituto Penal de Campo Grande (IPCG) e no presídio feminino de regime semiaberto e aberto da capital. As peças têm o objetivo de atender tanto os custodiados quanto os servidores, garantindo maior proteção durante as atividades.

O Programa Rede Solidária desenvolve um trabalho social com crianças carentes, nos bairros Jardim Noroeste e Dom Antônio Barbosa, atendendo inclusive, a vários familiares de reeducandos.

No IPCG, foram entregues 900 máscaras de proteção, destinadas aos internos, e uma nova produção já está sendo feita na cor laranja, a mesma dos uniformes dos detentos.

Já no presídio feminino foram distribuídas 600 peças, sendo máscaras na cor rosa para as internas e preta para os policiais penais.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, a união de esforços entre instituições públicas e sociais tem oferecido um importante suporte no desenvolvimento de diversas ações dentro do sistema penitenciário. “Agradeço o apoio da Rede Solidária, que muito tem contribuído com essa relevante iniciativa”, destacou.