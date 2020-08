Aeroporto do Galeão retoma voos para América do Sul em setembro

De acordo com a concessionária Riogaleão, está sendo feito um trabalho de “captação da malha aérea doméstica, a fim de que a oferta de voos nacionais viabilize a chegada de mais voos internacionais - ( Foto: Divulgação/ Rio Galeão)

O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Tom Jobim/Galeão) deve ter, no fim de setembro deste ano, seu primeiro voo internacional regular com destino a outro país da América do Sul, desde que as ligações foram suspensas nas primeiras semanas da pandemia de covid-19. O voo para Santiago, no Chile, é operado pela companhia aérea Sky e será feito às segundas e quintas, às 10h05, a partir de 28 de setembro.

Em 31 de outubro, o voo passa a ser operado também aos sábados. Com o aumento do número de casos de covid-19 no país, o aeroporto teve 93% de suas ligações aéreas internacionais canceladas. Antes disso, o aeroporto operava voos diários e semanais para 26 destinos internacionais, entre frequências fixas (o ano todo) e sazonais (que operam em algumas temporadas).

A partir do início de abril deste ano, apenas a Air France manteve um voo semanal comercial, que liga o Rio de Janeiro a Paris (França). Além dele, houve apenas voos cargueiros e voos especiais de repatriação de passageiros.

No início de junho deste ano, foram retomadas também as ligações com Amsterdã (Holanda), através da KLM, e Lisboa (Portugal), através da TAP. Neste mês, houve a retomada do voo para a cidade do Porto, em Portugal (também pela TAP). No entanto, os voos regulares para destinos internacionais da América do Sul continuam suspensos.

Além da ligação com Santiago, estão previstas as retomadas de voos para Londres, pela British Airways, a partir de 26 de outubro (às segundas, quartas, quintas e sábados), e para Madri, pela Iberia, a partir de 1 o de dezembro (às terças, quartas e sábados).

Para os Estados Unidos, a previsão é que os voos sejam retomados em outubro, com ligações para Miami.

De acordo com a concessionária Riogaleão, está sendo feito um trabalho de “captação da malha aérea doméstica, a fim de que a oferta de voos nacionais viabilize a chegada de mais voos internacionais – já que essas operações levam em consideração a possibilidade de conectividade de um aeroporto com outros destinos”.

A concessionária informou ainda que está buscando incentivar as empresas aéreas a retomar seus voos internacionais no aeroporto.

“Desde o início do decreto de emergência sanitária, o Riogaleão ativou o plano de enfrentamento à covid-19, que incluiu ações de treinamento e prevenção com a comunidade aeroportuária, empresas de serviços auxiliares ao transporte aéreo demais prestadores de serviços. Com a retomada da movimentação no terminal, a concessionária colocou em prática uma série de medidas para garantir a segurança de passageiros e da comunidade aeroportuária”, informa a nota divulgada pela concessionária.