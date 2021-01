Acompanhe o primeiro aulão de revisão da Maratona Enem

Na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 17 e 24 de janeiro, o primeiro aulão de revisão da Maratona Enem está sendo transmitido neste momento pela TV Brasil e por streaming pelo canal da Agência Brasil no YouTube. O conteúdo de hoje (14) engloba redação, linguagens e ciências humanas. A transmissão segue até as 18h.

Desenvolvido pelo governo do Distrito Federal (GDF) em parceria com o Ministério das Comunicações, o projeto deve alcançar milhões de estudantes em todo o território nacional que querem ingressar no ensino superior público. As aulas foram planejadas por professores especializados no exame e abrangem todas as disciplinas.

