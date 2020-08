Ação da Cidadania doa alimentos para escolas de samba no Rio

A Ação da Cidadania fez hoje (17) a doação de 5 toneladas de alimentos não perecíveis e 500 kits de materiais de higiene para três escolas de samba mirins e para mestres-salas e porta-bandeiras das 15 agremiações da Série A do Carnaval carioca - (Foto: Divulgação)

A Ação da Cidadania fez hoje (17) a doação de 5 toneladas de alimentos não perecíveis e 500 kits de materiais de higiene para três escolas de samba mirins e para mestres-salas e porta-bandeiras das 15 agremiações da Série A do Carnaval carioca vinculadas à Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Lierj).

Também foram beneficiadas as vítimas assistidas pelo programa Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que dá assistência a mulheres que sofreram violência doméstica.

No âmbito da pandemia da covid-19, a doação de hoje, que vai atender a 500 famílias, é a segunda parceria entre a organização não governamental (ONG) fundada pelo sociólogo Betinho nos anos 1990 e a Lierj.

Há um mês, a Ação da Cidadania doou 18 toneladas de cestas básicas para integrantes das 15 escolas de samba da Série A e para as associações das baianas, dos compositores e dos passistas. Segundo o presidente do Conselho da Ação da Cidadania, Daniel Souza, filho do sociólogo Betinho, cerca de 1,8 mil famílias foram beneficiadas na primeira ação.

“A gente está tendo a oportunidade de ajudar porque esses alimentos vão para dentro das comunidades dessas escolas. Estamos fazendo chegar na ponta para as famílias desse enorme contingente de trabalhadores que são os criam e realizam o carnaval carioca”, disse Daniel Souza.